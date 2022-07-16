Крунич обыграла в Будапеште прошлогоднюю чемпионку Путинцеву и впервые с 2018-го вышла в финал WTA

105-я ракетка мира обыграла прошлогоднюю чемпионку №32 WTA Юлию Путинцеву в полуфинале в Будапеште (6:2, 6:2).

На этом турнире она прервала серию из семи поражений от соперниц из топ-50, обыграв во втором круге №37 Чжан Шуай. Обыграть двух представительниц топ-50 на одном турнире Крунич удалось впервые с января 2018-го.

Сербка вышла в четвертый финал в карьере и в первый с июня 2018-го. Она чемпионка двух турниров.

По итогам турнира Крунич вернется в топ-80. В финале она поборется с Анной Бондар или .

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