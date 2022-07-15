Рублев о победе над Дьере: «Сегодня мы собрали все помехи – дождь, солнце, ветер»

прокомментировал победу в четвертьфинале в Баштаде. Он обыграл – 7:5, 6:4.

«Сегодня мы собрали все помехи – дождь, солнце, ветер. Но условия были одинаковыми для обоих. Играть в них было непросто, но ничего не поделаешь. Мне повезло. Я хорошо провел важные очки и одержал победу».

В полуфинале Рублев сыграет с Себастьяном Баесом.

«Я его не очень хорошо знаю, потому что он молодой – и суперталантливый. Но я видел его матчи по ходу сезона, он побеждал сильных соперников, боролся с топами. Сегодня обыграл Доминика [Тима] – значит, у него очень высокий уровень.

Завтра ему будет нечего терять, он полностью выложится. Я постараюсь показать свой максимум, и посмотрим, чем кончится матч».

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