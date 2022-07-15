Серундоло о победе над Карацевым: «За первые 7-8 геймов я привык к его игре, а потом провел очень хороший матч»

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39-я ракетка мира Франсиско Серундоло прокомментировал победу над Асланом Карацевым в четвертьфинале в Баштаде – 7:5, 6:1.

«Всегда сложно возвращаться после большой победы, потому что всем интересно, сможешь ли ты ее подтвердить (во втором круге Серундоло обыграл №5 и прошлогоднего чемпиона Каспера Рууда – Sports.ru). Мне кажется, сегодня я хорошо справился.

Было сложно. Он играет близко к задней линии, очень агрессивно – а это тяжело. Но за первые 7-8 геймов я привык, а потом провел очень хороший матч».

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