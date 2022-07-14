Вавринка снялся с турнира в Гштааде: «Хочу выходить на корт только тогда, когда чувствую, что могу полноценно конкурировать»

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» сообщил, что пропустит домашний турнир в Гштааде, который пройдет на следующей неделе.

«Путь к восстановлению был долгий, но с каждым днем мне все лучше. Несмотря на то, что я доволен прогрессом, я знаю, что до сих пор не на том уровне, на котором хочу быть и на котором должен быть, чтобы соревноваться и выигрывать матч за матчем на самом высоком уровне.

Мне грустно говорить, что придется сняться с турнира в Гштааде. Всегда, а тем более в Швейцарии, я хочу как можно лучше играть перед своими болельщиками. Я хочу выходить на корт только тогда, когда чувствую, что могу полноценно конкурировать. Мне невероятно жаль, но я вкладываю в себя и в процесс, чтобы снова играть на том уровне, на котором был до травмы.

Надеюсь, увидимся в следующем году в прекрасном Гштааде! А пока я продолжу упорно работать до конца сезона. Следующая остановка – американская серия».

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