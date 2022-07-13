Джокович открыл теннисный центр на месте боснийских псевдопирамид

21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович посетил открытие теннисного комплекса в боснийском городе Високо.

Ранее Джокович неоднократно посещал пирамиды в Високо – природные холмы, которые бизнесмен и псевдоученый Семир Османагич называет крупнейшими в мире древними рукотворными строениями.

Отметим, что Джокович и Османагич договорились открыть теннисный центр в Високо в марте этого года. Для игроков построили отель и два корта с хардовым и грунтовым покрытием.

Сегодня там пройдут несколько выставочных матчей с участием Джоковича, Аляжа Бедене, Ивана Додига и Алдина Шеткича.

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