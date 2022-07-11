Если бы на «Уимблдоне» разыгрывались рейтинговые очки, Джокович стал бы №4, а Кириос вернулся бы в топ-20

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Давид Гоффен Ник Кириос Александр Зверев Даниил Медведев Кэмерон Норри Теннис

Опубликован неофициальный рейтинг ATP, в котором учтены очки, которые теннисисты могли бы заработать на «Уимблдоне».

В этом году ATP и WTA лишили «Большой шлем» очков в ответ на отстранение россиян и белорусов.

В обоих рейтингах лидирует Даниил Медведев.

Чемпион «Уимблдона» Новак Джокович стал бы четвертой ракеткой мира, финалист Ник Кириос поднялся бы на 16-ю строчку.

Полуфиналист Кэмерон Норри вернулся бы в топ-10, полуфиналист Рафаэль Надаль поднялся бы на вторую строчку.

В скобках указан официальный рейтинг на этой неделе.

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Даниил Медведев (Россия) 7775
2 (3) Рафаэль Надаль (Испания) 6885
3 (2) Александр Зверев (Германия) 6850
4 (7)

Новак Джокович (Сербия)

 6770
5 (4) Стефанос Циципас (Греция) 5240
6 (5) Каспер Рууд (Норвегия) 5095
7 (6) Карлос Алькарас (Испания) 5025
8 (11) Кэмерон Норри (Великобритания) 3875
9 (8) Андрей Рублев (Россия) 3700
10 (10) Янник Синнер (Италия) 3545
16 (45) Ник Кириос (Австралия) 2180
25 (23) Денис Шаповалов (Канада) 1618
29 (27) Карен Хачанов (Россия) 1440
40 (49) Брэндон Накашима (США) 1134
42 (71) Давид Гоффен (Бельгия 1110
47 (40) Аслан Карацев (Россия) 1062
74 (102) Джейсон Кублер (Австралия) 729
76 (103) Тим ван Рейтховен (Нидерланды) 720
92 (100) Джек Сок (США) 647

 

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