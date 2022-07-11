Если бы на «Уимблдоне» разыгрывались рейтинговые очки, Джокович стал бы №4, а Кириос вернулся бы в топ-20

Опубликован неофициальный рейтинг ATP, в котором учтены очки, которые теннисисты могли бы заработать на «Уимблдоне».

В этом году ATP и WTA лишили «Большой шлем» очков в ответ на отстранение россиян и белорусов.

В обоих рейтингах лидирует Даниил Медведев.

Чемпион «Уимблдона» Новак Джокович стал бы четвертой ракеткой мира, финалист Ник Кириос поднялся бы на 16-ю строчку.

Полуфиналист Кэмерон Норри вернулся бы в топ-10, полуфиналист Рафаэль Надаль поднялся бы на вторую строчку.

В скобках указан официальный рейтинг на этой неделе.

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