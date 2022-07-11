Если бы на «Уимблдоне» разыгрывались рейтинговые очки, Джокович стал бы №4, а Кириос вернулся бы в топ-20

Опубликован неофициальный рейтинг ATP, в котором учтены очки, которые теннисисты могли бы заработать на «Уимблдоне».
В этом году ATP и WTA лишили «Большой шлем» очков в ответ на отстранение россиян и белорусов.
В обоих рейтингах лидирует Даниил Медведев.
Чемпион «Уимблдона» Новак Джокович стал бы четвертой ракеткой мира, финалист Ник Кириос поднялся бы на 16-ю строчку.
Полуфиналист Кэмерон Норри вернулся бы в топ-10, полуфиналист Рафаэль Надаль поднялся бы на вторую строчку.
В скобках указан официальный рейтинг на этой неделе.
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Даниил Медведев (Россия)
|7775
|2 (3)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|6885
|3 (2)
|Александр Зверев (Германия)
|6850
|4 (7)
|
Новак Джокович (Сербия)
|6770
|5 (4)
|Стефанос Циципас (Греция)
|5240
|6 (5)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|5095
|7 (6)
|Карлос Алькарас (Испания)
|5025
|8 (11)
|Кэмерон Норри (Великобритания)
|3875
|9 (8)
|Андрей Рублев (Россия)
|3700
|10 (10)
|Янник Синнер (Италия)
|3545
|16 (45)
|Ник Кириос (Австралия)
|2180
|25 (23)
|Денис Шаповалов (Канада)
|1618
|29 (27)
|Карен Хачанов (Россия)
|1440
|40 (49)
|Брэндон Накашима (США)
|1134
|42 (71)
|Давид Гоффен (Бельгия
|1110
|47 (40)
|Аслан Карацев (Россия)
|1062
|74 (102)
|Джейсон Кублер (Австралия)
|729
|76 (103)
|Тим ван Рейтховен (Нидерланды)
|720
|92 (100)
|Джек Сок (США)
|647
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