Сколько Джокович заработал на «Уимблдон»-2022

Новак Джокович выиграл «Уимблдон»-2022.

В финале турнира он обыграл Ника Кириоса (4:6, 6:3, 6:4, 7:6). За победу на турнире полагается 2 млн фунтов стерлингов (около 2,4 млн долларов), за второе место – 1,05 млн фунтов стерлингов (около 1,26 млн долларов).

Призовой фонд «Уимблдона» в 2022 году составил рекордные £40 350 000.

Распределение призового фонда

Новак Джокович – 2 млн фунтов стерлингов Ник Кириос – 1,05 млн фунтов

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