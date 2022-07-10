Тренер Рыбакиной: «Елена – трудолюбивый перфекционист. Иногда это мешает, потому что она расстраивается, когда не все получается идеально»

Тренер чемпионки Елены Рыбакиной Стефано Вуков ответил на вопросы о ее сдержанном характере.

– За пределами корта Елена такая же спокойная, как в матчах?

– Да, она очень спокойная. У нее с детства такой характер, его не изменишь. Елена – трудолюбивый перфекционист. Иногда это мешает, потому что она расстраивается, когда не все получается идеально.

– Она повеселилась хотя бы в раздевалке?

– Нет. Думаю, нужно время, чтобы все улеглось, чтобы она поняла, чего добилась для себя, для своей команды и людей, которые в нее верили, для своей страны... Это прекрасно.

– Как вы считаете, ее спокойствие сыграет ей на руку после такого крупного титула?

– Безусловно. С другой стороны, мы всегда были андердогами. Ситуация не такая, как у : когда она выиграла , вся страна начала ее подстегивать, все-таки она из Великобритании, там другой маркетинг и так далее. Тем, кто из Восточной Европы, всегда приходится бороться и пробиваться. Она к этому привыкла, я тоже.

– Что было главное перед финалом, каким был день?

– Таким же, как и любой другой. Все было просто, мы играли матч за матчем, как на любом другом турнире и в любом другом круге. В пятницу мы старались подготовиться к игровому стилю Онс, но в субботу настрой был легкий и радостный. Она очень нервничала перед матчем, но я сказал, что все в порядке: «Просто иди к цели, ты нервничаешь, но она тоже».

Я знаю, что это большой результат и важное событие, но, в конце концов, для нее это еще один рабочий момент. Она должна понять, что качество и уровень ее игры позволяют не раз добиться такого результата. Нужно порадоваться, себя похвалить, но при этом оставаться собой.

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