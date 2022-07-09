Шамиль Тарпищев: «Приятно, что Рыбакина сыграет в финале «Уимблдона», она наш продукт»

Шамиль Тарпищев прокомментировал то, что Елена Рыбакина вышла в финал «Уимблдона». До 2018 года Рыбакина представляла Россию, но теперь выступает под флагом Казахстана.

«Не о таком финале «Уимблдона» мечтали англичане? По-моему, они ни о чем уже не мечтают. Приятно, что Елена сыграет в финале «Уимблдона», она наш продукт. Конечно, приятно, что она выигрывает. Мы будем болеть за нее в финале, это естественно.

В какой-то момент решился финансовый вопрос, ей там, в Казахстане, в этом плане лучше. Каждый вправе сам делать свой выбор. Переживать будем за Елену, удачи ей», – цитирует Тарпищева РИА Новости.

Елена Рыбакина из Москвы – финалистка «Уимблдона» без россиян. Она расцвела в Казахстане и, видимо, отказалась от российского паспорта

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