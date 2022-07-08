Рыбакина – на вопрос, чувствует ли себя русской: «Что это значит? Я играю в теннис»

Финалистка «Уимблдона» Елена Рыбакина ответила на вопросы о том, что родилась в Москве, но выступает за Казахстан.

– Я уже отвечала и могу повторить сейчас. Я уже давно и с радостью играю за Казахстан. Там в меня поверили.

Вопрос, кем я себя чувствую, уже не стоит. Я уже проделала большой путь как казахстанская теннисистка, сыграла на Олимпиаде, в Кубке Федерации.

– А в душе вы чувствуете себя русской?

– Что это значит? Я играю в теннис.

Я с удовольствием выступаю на «Уимблдоне». Сочувствую тем, кто не смог приехать, но сама наслаждаюсь игрой.

– По ходу турнира вы общались с российскими игроками, которые не смогли выступить?

– Я сейчас не очень часто проверяю телефон.

И я уже говорила, что, да, родилась в России, но выступаю за Казахстан. Я не понимаю, почему мы постоянно к этому возвращаемся.

Даже сегодня президент Федерации тенниса Казахстана пришел меня поддержать. Для меня это очень важно. Это невероятная поддержка, которую я очень ценю.

Это уже исторический результат, и я никогда его не забуду.

– Вы уже много это обсуждали, но есть сообщения, что вы по-прежнему живете в Москве. Где вы базируетесь?

– По-моему, я живу в туре, потому что путешествую каждую неделю. Большую часть времени провожу в туре.

Между турнирами я тренируюсь в Словакии, провожу сборы в Дубае. Так что я нигде не живу.

Елена Рыбакина из Москвы – финалистка «Уимблдона» без россиян. Она расцвела в Казахстане и, видимо, отказалась от российского паспорта

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