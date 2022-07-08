Прогноз на финал «Уимблдона» Рыбакина – Жабер

В финале «Уимблдона» вторая ракетка мира встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Матч пройдет 9 июля в 16:00 по московскому времени.

Для обеих это будет первый финал на турнирах «Большого шлема». До «Уимблдона» они обе не проходили дальше четвертьфинала.

Жабер в этом году идет второй по количеству выигранных матчей (36), уступая только . Финал «Уимблдона» станет для нее пятым на уровне в этом сезоне, и она поборется за третий титул.

Рыбакина вышла в девятый финал в карьере и второй в этом году. Она поборется за третий титул в карьере.

Где смотреть «Уимблдон»-2022

Покрытие: трава

Текущий рейтинг Жабер: 2

Матчи Жабер в 2022 году: 36-9

Матчи Жабер на траве в 2022 году: 11-0

Позиция Рыбакиной в рейтинге: 23

Матчи Рыбакиной в 2022 году: 27-12

Матчи Рыбакиной на траве в 2022 году: 7-2

Статистика личных встреч Рыбакина – Жабер

В профессиональных матчах они встречались дважды, и Жабер ведет 2:1. Обе победы она одержала в прошлом сезоне.

На траве теннисистки еще не встречались.

Прогноз на матч Рыбакина – Жабер

Букмекеры отдают Жабер небольшое преимущество в финале. Вероятность ее победы оценивают в 59%.

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