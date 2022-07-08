Где смотреть финал «Уимблдона» Рыбакина – Жабер

9 июля в 16:00 по московскому времени и Елена Рыбакина разыграют титул на .

Трансляцию Eurosport через официальный сервис Eurosport Player в России можно посмотреть, только если она оплачена картой страны, где платформа еще продолжает работу. Кроме того, заходить на сайт сервиса для этого нужно через VPN.

Одним из полулегальных вариантов просмотра будет подписка на любой сервис IPTV, транслирующий каналы Eurosport, Setanta Qazaqstan и beIN Sports (показывающий турнир на Ближнем Востоке).

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