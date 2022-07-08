Даррен Кейхилл: «У Синнера такой же блеск в глазах, как у Хьюитта. Он тигр в клетке, который только и ждет, чтобы его выпустили на корт»

Тренер Янника Синнера Даррен Кейхилл прокомментировал поражение итальянца от Новака Джоковича в четвертьфинале . Синнер упустил преимущество 2:0 по сетам.

– Какой самый ценный урок Синнер извлек из мачта с Джоковичем?

– Я вижу только положительные моменты: во вторник Янник понял, что может играть на равных с бывшим №1 в мире. Это уже немало. Он понял, что матчи с топами состоят из нескольких этапов и что нужно повышать интенсивность, как с третьего сета делал Новак. Янник наоборот остался на том же уровне, что в первых двух. Я видел, как он устал в конце: пять сетов на траве – это жестоко. Ему следовало лучше дозировать свою энергию, чтобы что-то осталось в запасе. Он быстро научится.

– Насколько важно, чтобы у него было больше вариантов?

– Чрезвычайно. Представьте Янника лучником: в его колчане должно быть гораздо больше стрел, чем сейчас. Если план не работает, нужно его поменять.

– Джокович сказал, что видит в Яннике частичку себя.

– Он мне тоже так сказал, и он прав. Но я пойду еще дальше. Своим настроем он напоминает мне Хьюитта: у него такой же блеск в глазах, который нечасто встретишь в туре. Янник – это тигр в клетке, который только и ждет, чтобы его выпустили на корт.

– Какое его лучшее качество?

– Уверенность. Вера в то, что он может достичь спортивных вершин. Этому нельзя научиться – с этим рождаешься. Возможно, это связано с его горнолыжным прошлым.

Впервые я услышал об этом парне из Италии года три назад здесь, на «Уимблдоне», от Риккардо Пьятти, который тогда его тренировал. Уже в следующем сезоне он стал топ-игроком. С тех пор я постоянно слежу за успехами Янника.

Джокович – титан! Пересобрал себя в туалете, ушел с 0:2 по сетам и выиграл 26-й подряд матч на «Уимблдоне»

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