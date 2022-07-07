Уимблдон. Полуфинал Надаля и Кириоса запланирован на пятницу вторым запуском

опубликовал расписание на 8 июля, когда пройдут мужские полуфиналы.

Первым запуском на Центральном корте (15:30 по московскому времени) сыграют (1) и (9).

После этого запланирован матч (2) и . Сегодня появилась информация, что у Надаля 7-миллиметровый разрыв мышцы живота, но он все равно намерен выйти на корт.

Полностью расписание игрового дня появится здесь.

Теннисисты из России и Беларуси не допущены до соревнований. В ответ на это и лишили «Большой шлем» рейтинговых очков.

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