Уимблдон. Полуфинал Надаля и Кириоса запланирован на пятницу вторым запуском

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Уимблдон ATP WTA Ник Кириос Кэмерон Норри Теннис

«Уимблдон» опубликовал расписание на 8 июля, когда пройдут мужские полуфиналы.

Первым запуском на Центральном корте (15:30 по московскому времени) сыграют Новак Джокович (1) и Кэмерон Норри (9). 

После этого запланирован матч Рафаэля Надаля (2) и Ника Кириоса. Сегодня появилась информация, что у Надаля 7-миллиметровый разрыв мышцы живота, но он все равно намерен выйти на корт.

Полностью расписание игрового дня появится здесь.

Теннисисты из России и Беларуси не допущены до соревнований. В ответ на это ATP и WTA лишили «Большой шлем» рейтинговых очков.

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