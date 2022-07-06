Надаль выиграл 19-й подряд матч на «Больших шлемах». Это вторая серия в его карьере

в четвертьфинале на решающем тай-брейке обыграл

В 2022-м Надаль взял и , так что он выиграл первые 19 матчей на «Больших шлемах» в сезоне. До него в эре такое удавалось только (в 1969-м собрал Большой шлем) и (в прошлом году был в матче от Большого шлема).

Кроме того, он повторил вторую по продолжительности серию побед на «Шлемах». С «Ролан Гаррос»-2008 по US Open-2008 он также выиграл 19 матчей подряд, а с «Ролан Гаррос»-2010 по Australian Open-2011 – 25.

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