Надаль выиграл 19-й подряд матч на «Больших шлемах». Это вторая серия в его карьере

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Australian Open US Open Уимблдон Ролан Гаррос Род Лэйвер Тэйлор Фриц Теннис

Рафаэль Надаль в четвертьфинале «Уимблдона» на решающем тай-брейке обыграл Тэйлора Фрица.

В 2022-м Надаль взял Australian Open и «Ролан Гаррос», так что он выиграл первые 19 матчей на «Больших шлемах» в сезоне. До него в Открытой эре такое удавалось только Роду Лэйверу (в 1969-м собрал Большой шлем) и Новаку Джоковичу (в прошлом году был в матче от Большого шлема).

Кроме того, он повторил вторую по продолжительности серию побед на «Шлемах». С «Ролан Гаррос»-2008 по US Open-2008 он также выиграл 19 матчей подряд, а с «Ролан Гаррос»-2010 по Australian Open-2011 – 25.

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