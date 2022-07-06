Уимблдон. Расписание на четверг. Рыбакина и Халеп сыграют вторым запуском

«Уимблдон» опубликовал расписание на 7 июля, когда пройдут женские полуфиналы.
Первым запуском на Центральном корте (15:30 по московскому времени) сыграют Онс Жабер (3) и Татьяна Мария.
Затем на корт выйдут Елена Рыбакина (17) и Симона Халеп (16).
Третьим запуском пройдет финал в миксте, участники которого еще не определились.
Полностью расписание здесь.
Теннисисты из России и Беларуси не допущены до соревнований. В ответ на это ATP и WTA лишили «Большой шлем» рейтинговых очков.
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