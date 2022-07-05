Рублев о допуске на оставшиеся турниры в этом сезоне: «На данный момент мы допущены и можем играть»

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Восьмая ракетка мира Андрей Рублев высказался о поддержке со стороны ATP.

«ATP в целом нас поддерживает. Большое спасибо за то, что мы допущены до турниров. Что касается дальнейших действий, то я не знаю, потому что не присутствую на встречах и звонках.

Но я знаю, что на данный момент до всех остальных турниров мы допущены и можем играть», – сказал Рублев в интервью телеграм-каналу Максима Янчевского.

Напомним, ATP лишила «Уимблдон» рейтинговых очков в ответ на отстранение игроков из России и Беларуси.

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