Кириос после выхода в 1/4 финала «Уимблдона»: «Мне нужен бокал вина – это точно»

прокомментировал победу над в четвертом круге – 4:6, 6:4, 7:6, 3:6, 6:2.

«По уровню я сегодня был очень далек от своего максимума, но я очень рад, что прошел дальше. Я боролся изо всех сил.

У меня болело плечо. Последние полтора месяца я много играл. Я горжусь тем, как выравнял полет. В четвертом сете он играл очень мощно, но у меня хорошая статистика в пятисетовиках – я никогда не проигрывал здесь пятый сет (после этого матча стало 6:0 – Sports.ru). И я думал об этом.

Я думал, что все это уже проходил. И в итоге прошел еще раз».

В четвертьфинале Кириос впервые в карьере сыграет с , который ушел с 0:2 по сетам и двух матчболов против Алекса де Минаура.

«Я очень хотел сыграть с де Минауром. И когда я выходил на корт, он вел 2:0 по сетам.

Но сейчас я об этом даже не думаю. Мне сегодня нужен бокал вина – это точно».

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