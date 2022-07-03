«Пусть Давид идет на ###. Он обыграл меня на двух «Шлемах» подряд». Тиафу пошутил о поражении от Гоффена

Фрэнсис Тиафу в шутку послал Давида Гоффена после поражения на «Уимблдоне». Бельгиец, ранее выбивший Тиафу с «Ролан Гаррос», выиграл в самом длинном матче турнира – 7:6, 5:7, 5:7, 6:4, 7:5 за 4 часа 36 минут.
«Да, наверное, через пару дней я пересмотрю этот матч и подумаю: «Да, это было безумно круто». Но сейчас я могу сказать только одно: пусть Давид идет на ###. Он обыграл меня на двух «Шлемах» подряд. Пошел он на ###.
Нет, он обалденный игрок. С тех пор, как он вернулся, он играет хорошо. И он мне очень нравится. Отличный парень. Желаю ему удачи».
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