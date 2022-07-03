«Пусть Давид идет на ###. Он обыграл меня на двух «Шлемах» подряд». Тиафу пошутил о поражении от Гоффена

в шутку послал после поражения на . Бельгиец, ранее выбивший Тиафу с , выиграл в самом длинном матче турнира – 7:6, 5:7, 5:7, 6:4, 7:5 за 4 часа 36 минут.

«Да, наверное, через пару дней я пересмотрю этот матч и подумаю: «Да, это было безумно круто». Но сейчас я могу сказать только одно: пусть Давид идет на ###. Он обыграл меня на двух «Шлемах» подряд. Пошел он на ###.

Нет, он обалденный игрок. С тех пор, как он вернулся, он играет хорошо. И он мне очень нравится. Отличный парень. Желаю ему удачи».

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