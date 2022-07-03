Гоффен выиграл самый длинный матч «Уимблдона» и впервые с 2019-го вышел в четвертьфинал ТБШ

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58-я ракетка мира Давид Гоффен в четвертом круге «Уимблдона» обыграл №28 Фрэнсиса Тиафу – 7:6, 5:7, 5:7, 6:4, 7:5. В пятом сете он отыграл двойной брейк-пойнт при счете 5:5.

Матч продолжался 4 часа 36 минут и стал самым продолжительным на «Уимблдоне» в этом году.

31-летний бельгиец четвертый раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Ранее ему это удавалось на «Ролан Гаррос»-2016, Australian Open-2017 и «Уимблдоне»-2019.

Гоффен выиграл седьмой из последних восьми пятисетовых матчей. Всего его баланс в пятисетовиках теперь составляет 14:5.

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