Кириос о конфликте с Циципасом: «Все, что происходит на корте, остается на корте. Я его безумно уважаю и люблю»

прокомментировал напряжение между ним и по ходу третьего круга (6:7, 6:4, 6:3, 7:6).

Кириос требовал, чтобы грека дисквалифицировали, а Циципас несколько раз пробивал в него мячом и предъявлял претензии к его поведению.

«Временами его накрывали эмоции, но эмоционально это очень тяжелый спорт. И все, что происходит на корте, остается на корте. Я его безумно уважаю и люблю, близко дружу с его братом».

Также Кириос прокомментировал атмосферу на корте.

«Потрясающе. Куда бы я ни поехал, везде собираю полный стадион. Медиа любят писать, что я врежу спорту, но очевидно, что это не так».

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