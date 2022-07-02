Кириос о конфликте с Циципасом: «Все, что происходит на корте, остается на корте. Я его безумно уважаю и люблю»

Ник Кириос прокомментировал напряжение между ним и Стефаносом Циципасом по ходу третьего круга «Уимблдона» (6:7, 6:4, 6:3, 7:6).
Кириос требовал, чтобы грека дисквалифицировали, а Циципас несколько раз пробивал в него мячом и предъявлял претензии к его поведению.
«Временами его накрывали эмоции, но эмоционально это очень тяжелый спорт. И все, что происходит на корте, остается на корте. Я его безумно уважаю и люблю, близко дружу с его братом».
Также Кириос прокомментировал атмосферу на корте.
«Потрясающе. Куда бы я ни поехал, везде собираю полный стадион. Медиа любят писать, что я врежу спорту, но очевидно, что это не так».
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