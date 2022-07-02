Армони Тан: «Когда мне было восемь лет, я упала с эскалатора – пролетела два этажа. И потом первым делом спросила, смогу ли снова играть в теннис»

115-я ракетка мира Армони Тан рассказала, как в детстве поняла, что хочет заниматься теннисом. 24-летняя француженка, сегодня вышедшая в четвертый круг «Уимблдона», совмещала теннис с танцами, дзюдо и игрой на фортепьяно.

«Когда мне было восемь лет, я упала с эскалатора – пролетела два этажа. Я не понимала, что происходит, вокруг были учителя, полицейские, врачи. И первым делом я спросила, смогу ли снова играть в теннис. Тогда я поняла, что хочу играть в него всю жизнь.

Раньше мне говорили, что с моей игрой я не смогу ничего добиться. Мне не оказывали поддержки, финансово было очень тяжело. Я не играла юниорские турниры, потому что на это не было денег.

В меня верил только один человек – [финалистка «Уимблдона»] Натали Тозья. Мы познакомились, когда мне было 18 и работали над моей игрой. И сейчас она приносит мне успех».

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