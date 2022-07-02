«Уимблдон» увольняет работников турнира из-за самой низкой за 15 лет посещаемости

В первые четыре дня «Уимблдона» турнир посетили 153 193 человека. Это самый низкий показатель с 2007-го, когда за этот же период на турнир пришли 149 тысяч человек (исключение составляет только прошлый год, когда на «Уимблдоне» действовали коронавирусные ограничения).

По сравнению с прошлым годом посещаемость снизилась на 11 процентов.

Из-за этого организаторы начали в срочном порядке сокращать штат временных работников, которые занимаются уборкой, связями с общественностью и другими задачами, возникающими только во время турнира.

The Times сообщает, что их начали увольнять за самые мелкие нарушения – например, за то, что работник турнира в форме сидел вместе с болельщиками на Хенмэн-Хилл.

«Уимблдон» проверяет цвет трусов, штрафует за неуважение к траве и однажды забанил Хэмилтона. Поэтому его любят даже без рейтинговых очков

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