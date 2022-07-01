Уимблдон. Расписание 6-го дня. Надаль сыграет последним запуском на Центральном корте, Кириоса и Циципаса поставили на Корт №1

«Уимблдон» опубликовал расписание на шестой игровой день, 2 июля.
Матчи начнутся в 13:00 по Москве на всех кортах, кроме Центрального и Корта №1.
Центральный корт – начало в 15:30
- Кори Гауфф (11) – Аманда Анисимова (20);
- Паула Бадоса (4) – Петра Квитова (25);
- Лоренцо Сонего (27) – Рафаэль Надаль (2).
Корт №1 – начало в 15:00
- Алекс де Минаур (19) – Лиам Броади;
- Ига Швентек (1) – Ализе Корне;
- Ник Кириос – Стефанос Циципас (4).
Полностью расписание появится здесь.
Теннисисты из России и Беларуси не допущены до соревнований. В ответ на это ATP и WTA лишили «Большой шлем» рейтинговых очков.
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