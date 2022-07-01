Уимблдон. Расписание 6-го дня. Надаль сыграет последним запуском на Центральном корте, Кириоса и Циципаса поставили на Корт №1

«Уимблдон» опубликовал расписание на шестой игровой день, 2 июля.

Матчи начнутся в 13:00 по Москве на всех кортах, кроме Центрального и Корта №1.

Центральный корт – начало в 15:30

Корт №1 – начало в 15:00

Полностью расписание появится здесь.

Теннисисты из России и Беларуси не допущены до соревнований. В ответ на это и лишили «Большой шлем» рейтинговых очков.

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