Гауфф о втором круге «Уимблдона» против Бузарнеску: «Когда появилось расписание, я была в шоке, что нас поставили на Центральный корт»

поделилась эмоциями после выхода в третий круг . В четверг она обыграла Михаэлу Бузарнеску (6:2, 6:3).

Напомним, в 15 лет Гауфф пробилась через квалификацию и дошла до четвертого круга «Уимблдона»-2019.

«Если честно, когда появилось расписание, я была в шоке, что нас поставили на Центральный.

Не думала, что сыграю на этом корте до четвертьфинала или полуфинала, если пройду так далеко. Для меня большая честь быть на Центральном корте. Тем более после Надаля.

Я знаю, что по сравнению с тем, что было три года назад, сейчас гораздо больше людей ждет от меня победы. Но 15-летняя я гордилась бы, что я до сих пор играю на Центральном корте.

Здесь для меня все началось. Так что это всегда особенный турнир. Играть на этом корте, наверное, одна из главных привилегий, что мне выпадали. И я рада, что могу продолжать».

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