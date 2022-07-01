Татьяна Мария: «Кто-то любит прыгать с тарзанки. А я, наверное, люблю возвращаться в теннис после рождения детей»

рассказала о возвращении в тур после рождения ребенка. В апреле прошлого года Мария родила вторую дочь, а в августе вернулась в тур.

Сегодня немка поборется с Марией Саккари за выход во вторую неделю «Уимблдона».

«Кто-то любит прыгать с тарзанки. А я, наверное, люблю возвращаться в теннис после рождения детей.

Я горжусь, что снова вышла на этот уровень. Когда начинаешь возвращаться после рождения ребенка, неизвестно, как все пройдет. Должна сказать, что мне очень повезло с моим телом. Я не из тех, кто часто травмируется, и надеюсь, что так будет и дальше. Я могу и люблю много играть.

Раньше с бэкхенда я играла в основном резаными. У меня был двуручный бэкхенд, но я так редко его играла, что после моего возвращения некоторые не помнили, что я била двумя руками. Благодаря резаному у меня уже была работа ног для одноручного бэкхенда. Теперь, когда я бью одной рукой, мне кажется, что я делала это всю жизнь.

В моей игре многое зависит от веры. Мне нужно идти к сетке, нужно зарабатывать очки разными способами. Я не из тех, кто играет только бум-бум-бум. Мне нужно находить решения, чтобы выигрывать разными способами. Вот моя игра. Мой муж [бывший теннисист Шарль-Эдуард Мария] знает меня лучше всех, и он для меня идеальный тренер.

Он потрясающий, это правда. Он единственный, кто верит в меня на миллион процентов. Он каждый день говорит: «Я знаю, что ты справишься, я знаю, что ты сможешь вернуться». Если постоянно слышишь это от человека, это придает большую уверенность.

Он заботится о детях – ему приходится. Но ему это нравится. Он обожает девочек – у него только девочки, и он очень этому рад. Но мы вместе занимаемся детьми. Мы проводим время вместе как семья. Это для нас самое важное. Моя карьера, его карьера – в конечном счете это наша карьера. Скажем так, это семейное дело».

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