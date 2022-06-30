Швентек о трехсетовой победе над №138 Керкхове: «Она лучше меня использовала ветер, рука во время ударов не замедлялась»

Первая ракетка мира прокомментировала то, что одержала 37-ю победу подряд. Во втором круге она обыграла Лесли Керкхове – 6:4, 4:6, 6:3.

«Добавить еще одну победу к серии – это здорово, но на корте я об этом не думаю. Я просто стараюсь показывать максимально хороший теннис на траве. Но я рада, что уже 37 побед, и надеюсь добавить еще больше».

Также она прокомментировала мнение, что Керкхове сегодня сыграла лучше своего рейтинга 138-й ракетки мира.

«Это так. Она использовала все преимущества, которые были. Лучше меня использовала ветер, рука во время ударов не замедлялась. Она провела отличный матч.

Кажется, сегодня она понимала, что нужно делать, но я рада, что сумела дать отпор и получила еще один шанс».

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