Швентек выиграла 37-й матч подряд. Это пятая серия в истории

Первая ракетка мира Ига Швентек обыграла №138 Лесли Керкхове во втором круге «Уимблдона» – 6:4, 4:6, 6:3.
Керкхове стала самой низкорейтинговой теннисисткой за последний год, взявшей сет у первой ракетки мира. Тогда на «Уимблдоне» тоже №138 Карла Суарес-Наварро выиграла партию у Эшли Барти.
Швентек не проигрывает с февральского турнира в Дубае и одержала 37-ю победу подряд.
Это самая длинная беспроигрышная в XXI веке и пятая по продолжительности в истории WTA.
Швентек делит пятое место с Мартиной Хингис, а обходят ее только Крис Эверт (55), Маргарет Корт (57), Штеффи Граф (66) и Мартина Навратилова (74).
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