Швентек выиграла 37-й матч подряд. Это пятая серия в истории

Первая ракетка мира обыграла №138 Лесли Керкхове во втором круге – 6:4, 4:6, 6:3.

Керкхове стала самой низкорейтинговой теннисисткой за последний год, взявшей сет у первой ракетки мира. Тогда на «Уимблдоне» тоже №138 Карла Суарес-Наварро выиграла партию у Эшли Барти.

Швентек не проигрывает с февральского турнира в Дубае и одержала 37-ю победу подряд.

Это самая длинная беспроигрышная в XXI веке и пятая по продолжительности в истории .

Швентек делит пятое место с , а обходят ее только (55), (57), (66) и (74).

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