Квитова о том, что чуть не упустила 6:1, 5:1 в матче с Богдан: «Внезапно почувствовала такую усталость»

Двукратная чемпионка прокомментировала провал в конце матча с . Она вела 6:1, 5:1, но в итоге ей пришлось отыгрывать два сетбола при счете 5:6. После этого чешка взяла тай-брейк.

«Ощущения смешанные. Я отлично играла с начала и до счета 5:1 или 5:2 во втором. Внезапно я почувствовала такую усталость. Не знать, трудно описать. Я немного зажалась, а соперница стала играть активнее. Она не ошибалась. Было трудно довести матч до победы.

Я думала, что будет третий сет, что я даже до тай-брейка не дойду. Но в итоге получилось – не знаю как. Наверное, подача мне помогла отыграть сетбол.

Я все равно очень устала. Рада, что матч кончился».

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