Беранкис перед матчем с Надалем: «Хочу, чтобы болельщики видели, что я никогда не сдаюсь и борюсь за каждое очко. Этому стоит поучиться у Рафы»

поделился ожиданиями от матча против во втором круге .

«Участие в «Уимблдоне» всегда особенное. Именно здесь зародился теннис. Англия, травяные корты. Это особое чувство. Ты мечтаешь играть на этих турнирах против таких игроков, как Рафа. Я с нетерпением жду матча.

Рафа проводит невероятный сезон. «Большие шлемы» в Австралии и Париже. Его результаты очень впечатляют.

Будет трудно. Когда ты выходишь на корт против топов, начинаются совсем другие скорости. У них всегда стабильные скорости и уровень, они не допускают ошибок. Чтобы получить какой-то шанс, нужно самому выиграть очко, они ничего не отдают просто так.

Я думаю, что самое сложное и важное – сохранить концентрацию. Когда мы играли в Австралии, я вышел против него в первом матче и проснулся, когда уже проигрывал 1:4. Нужно включаться с самого начала, поскольку подарков ждать не приходится.

Я хочу, чтобы болельщики видели, что я никогда не сдаюсь и борюсь за каждое очко. Этому стоит поучиться у Рафы. Он не отдаст просто так ни одного очка».

Также он рассказал, как изменился его настрой в матчах с топ-игроками.

«Со временем мое мышление изменилось. Мне было сложнее лет 10 назад, когда я не верил, что могу их обыграть. Сейчас мне 32, и я никогда не думаю, что не смогу кого-то победить. Ты выходишь на корт, играешь, получаешь удовольствие и выжимаешь из себя максимум. Я бы сказал, что сейчас у меня очень хороший настрой. Я не нервничаю, мне просто нужно сохранять концентрацию, поскольку в матчах с топами она может быстро ускользнуть.

В этом году я прекрасно себя чувствую. Перед приездом сюда я много тренировался. Я не играл другие травяные турниры, но мне комфортно на траве».

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