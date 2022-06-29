Швентек 23 июля проведет благотворительный матч в поддержку Украины. Свитолина будет судьей на вышке

Первая ракетка мира Ига Швентек объявила, что 23 июля в Кракове проведет благотворительный матч в поддержку Украины. В нем примут участие Агнешка Радванска, Сергей Стаховский и Мартин Павельский.

В программе вечера микст и одиночка между Швентек и Радванской. Судьей на вышке будет Элина Свитолина, приглашенным гостем – Андрей Шевченко.

Все вырученные средства пойдут на поддержку украинских детей.

Свитолина стала лицом платформы по восстановлению Украины и организует матч с участием Швентек

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