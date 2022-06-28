Эмма Радукану: «Подготовка к «Уимблдону» была неидеальной, но я знаю, что, когда дело доходит до матчей, я включаюсь в борьбу»

Эмма Радукану прокомментировала победу над Элисон ван Эйтванк в первом круге «Уимблдона». Британка победила со счетом 6:4, 6:4.

«Я не играла две недели, а на этой тренировалась всего по часу в день. Подготовка была неидеальной, но я знаю, что, когда дело доходит до матчей, я включаюсь в борьбу. Поэтому мне кажется, что мне и не нужен большой цикл подготовки. Но я делаю это для набора физической формы.

На корте многое зависит от психологического состояния, и сегодня я вышла на корт с верой в себя. Я знаю, что могу бороться с любой соперницей, если действительно настроена биться до конца.

Я чувствовала себя хорошо. Во втором сете было несколько тяжелых моментов с точки зрения физики, но я сказала себе: «Дави до конца – если победишь в двух, не придется играть третий сет».

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