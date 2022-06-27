Рууд впервые выиграл матч на «Уимблдоне»

Шестая ракетка мира Каспер Рууд в первом круге «Уимблдона» обыграл Альберта Рамоса – 7:6, 7:6, 6:2. Во втором сете норвежец отыграл пять сетболов на тай-брейке, в том числе четыре подряд при 2:6.

Для Рууда это первая в карьере победа на лондонском «Шлеме». Он третий раз выступает в основной сетке «Уимблдона».

Победа над Рамосом стала для него третьей в семи травяных матчах уровня ATP.

Во втором круге Рууд сыграет с Юго Эмбером или Томасом Мартином Этчеверри.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе