Рууд обыграл Алькараса на выставочном турнире в Харлингеме

победил на выставочном турнире в Харлингеме – 7:6, 6:2.

Напомним, оба официальных матча выиграл испанец.

«Я, наверное, наиграл на грунте и харде на 3000 часов больше, чем на траве, а Карлос, возможно, на 2000. Мы оба молоды и будем учиться, чтобы прогрессировать, но пока это явно не лучший травяной матч в истории», – сказал Рууд после победы.

На следующей неделе Рууд начнет матчем против Альберта Рамоса-Виноласа, Алькарас сыграет с Яном-Леннардом Штруффом. Друг с другом они могут встретиться не раньше полуфинала.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе