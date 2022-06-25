Рууд обыграл Алькараса на выставочном турнире в Харлингеме

Каспер Рууд победил Карлоса Алькараса на выставочном турнире в Харлингеме – 7:6, 6:2.
Напомним, оба официальных матча выиграл испанец.
«Я, наверное, наиграл на грунте и харде на 3000 часов больше, чем на траве, а Карлос, возможно, на 2000. Мы оба молоды и будем учиться, чтобы прогрессировать, но пока это явно не лучший травяной матч в истории», – сказал Рууд после победы.
На следующей неделе Рууд начнет «Уимблдон» матчем против Альберта Рамоса-Виноласа, Алькарас сыграет с Яном-Леннардом Штруффом. Друг с другом они могут встретиться не раньше полуфинала.