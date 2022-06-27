Сегодня день рождения Светланы Кузнецовой

Сегодня 37 лет исполняется экс-второй ракетке мира Светлане Кузнецовой.

Первый крупный успех Кузнецовой – победа на US Open-2004. Во втором русском финале в истории турниров «Большого шлема» она победила Елену Дементьеву и стала третьей российской теннисисткой в истории и в сезоне, выигравшей «Шлем», после Анастасии Мыскиной и Марии Шараповой. Третий русский финал состоялся на «Ролан Гаррос»-2009, где Кузнецова также одержала победу – над Динарой Сафиной.

Кроме четырех финалов турниров «Большого шлема» в одиночном разряде («Ролан Гаррос»-2006 и US Open-2007 проиграла Жюстин Энен), Кузнецова играла еще в семи финалах парного разряда, из которых выиграла два: в Австралии в 2005-м (с Алисией Молик) и 2012-м (с Верой Звонаревой). В 2004-м в паре с Еленой Лиховцевой играла в трех парных финалах турниров «Большого шлема» (кроме «Уимблдона»).

В 2004, 2007 и 2008 годах Кузнецова выигрывала Кубок Федерации в составе сборной России.

Всего за карьеру Светлана выиграла 18 одиночных и 16 парных титулов уровня тура. Наивысшее место в рейтинге – второе – она заняла 10 сентября 2007-го. За карьеру заработала более 25 000 000 долларов призовых.

Кузнецова не выступала с прошлогоднего «Уимблдона», но пока не объявляла о завершении карьеры.

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