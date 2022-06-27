Уимблдон. Расписание 2-го дня. Турнир начнут Надаль, Берреттини, Циципас, Серена, Швентек, Халеп

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«Уимблдон» опубликовал расписание первого игрового дня, 27 июня.

Матчи начнутся в 13:00 по Москве на всех кортах, кроме Центрального и Корта №1.

Центральный корт – начало в 15:30

Ига Швентек (1) – Яна Фетт; Франсиско Серундоло – Рафаэль Надаль (2); Серена Уильямс – Армони Тан.

Корт №1 – начало в 15:00

Маттео Берреттини (8) – Кристиан Гарин; Каролина Мухова – Симона Халеп (16); Александр Ритшар – Стефанос Циципас (4).

Полностью расписание появится здесь.

Теннисисты из России и Беларуси не допущены до соревнований. В ответ на это ATP и WTA лишили «Большой шлем» рейтинговых очков.

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