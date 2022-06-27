Феликс Оже-Альяссим: «В моей игре стало больше порядка. Я лучше понимаю, в чем должен прибавить, чтобы полностью раскрыть свой потенциал»

вспомнил поражение от в 1/4 финала . Канадец упустил преимущество 2:0 по сетам.

«Я чувствовал, что победа близка, и в такой ситуации всегда нелегко переварить поражение. Но все в порядке. В конце концов, два последних «Больших шлема» были для меня очень позитивными. Я показал отличные результаты. И думаю, это означает, что я все ближе и ближе к своей цели.

В моей игре стало больше порядка. Она лучше структурирована. У меня всегда были качественные удары, но сейчас я точнее, стабильнее.

Я все больше и больше думаю, мое видение все четче. И я лучше понимаю, каким игроком хочу быть и в чем должен прибавить, чтобы полностью раскрыть свой потенциал.

В детстве меня тренировал отец. Я просто слушал его и выполнял (смеется). С 17-18 лет я постепенно стал больше думать, как хочу развивать свою игру и что нужно улучшить, и по сути у меня появилось свое представление, над чем нужно работать, даже когда мы вместе тренировались».

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