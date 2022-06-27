Рейтинг WTA. Жабер стала №2, Кудерметова обновила личный рекорд, Квитова вернулась в топ-30

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Онс Жабер стала второй ракеткой мира, так как Анетт Контавейт не защитила очки за прошлогодний финал в Истбурне.

Вероника Кудерметова обновила личный рекорд, став 21-й.

Чемпионка турнира в Истбурне Петра Квитова вернулась в топ-30.

Чемпионка турнира в Бад-Хомбурге Каролин Гарсия поднялась на 20 строчек.

WTA Singles Rankings

Положение на 27 июня 2022

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша) 8576
2 (3) Онс Жабер (Тунис) 4340
3 (2) Анетт Контавейт (Эстония) 4306
4 (4) Паула Бадоса (Испания) 4245
5 (5) Мария Саккари (Греция) 4205
6 (5) Арина Соболенко (Беларусь) 4046
7 (7) Каролина Плишкова (Чехия) 3777
8 (8) Даниэль Коллинс (США) 3255
9 (9) Джессика Пегула (США) 3156
10 (10) Гарбинье Мугуруса (Испания) 3015
11 (11) Эмма Радукану (Великобритания) 2952
13 (13) Дарья Касаткина (Россия) 2645
21 (22) Вероника Кудерметова (Россия) 2045
26 (31) Петра Квитова (Чехия) 1795
30 (28) Екатерина Александрова (Россия) 1706
47 (47) Людмила Самсонова (Россия) 1210
55 (75) Каролин Гарсия (Франция) 1105
56 (64) Бьянка Андрееску (Канада) 1092
69 (69) Варвара Грачева (Россия) 914
78 (78) Анна Калинская (Россия) 838
79 (63) Катерина Синякова (Чехия) 823
82 (93) Донна Векич (Хорватия) 795
83 (83) Анастасия Павлюченкова (Россия) 792
87 (87) Анастасия Потапова (Россия) 776

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