Рейтинг WTA. Жабер стала №2, Кудерметова обновила личный рекорд, Квитова вернулась в топ-30

Онс Жабер стала второй ракеткой мира, так как Анетт Контавейт не защитила очки за прошлогодний финал в Истбурне.

Вероника Кудерметова обновила личный рекорд, став 21-й.

Чемпионка турнира в Истбурне Петра Квитова вернулась в топ-30.

Чемпионка турнира в Бад-Хомбурге Каролин Гарсия поднялась на 20 строчек.

WTA Singles Rankings

Положение на 27 июня 2022

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