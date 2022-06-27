Рейтинг WTA. Жабер стала №2, Кудерметова обновила личный рекорд, Квитова вернулась в топ-30

Онс Жабер стала второй ракеткой мира, так как Анетт Контавейт не защитила очки за прошлогодний финал в Истбурне.
Вероника Кудерметова обновила личный рекорд, став 21-й.
Чемпионка турнира в Истбурне Петра Квитова вернулась в топ-30.
Чемпионка турнира в Бад-Хомбурге Каролин Гарсия поднялась на 20 строчек.
WTA Singles Rankings
Положение на 27 июня 2022
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Ига Швентек (Польша)
|8576
|2 (3)
|Онс Жабер (Тунис)
|4340
|3 (2)
|Анетт Контавейт (Эстония)
|4306
|4 (4)
|Паула Бадоса (Испания)
|4245
|5 (5)
|Мария Саккари (Греция)
|4205
|6 (5)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|4046
|7 (7)
|Каролина Плишкова (Чехия)
|3777
|8 (8)
|Даниэль Коллинс (США)
|3255
|9 (9)
|Джессика Пегула (США)
|3156
|10 (10)
|Гарбинье Мугуруса (Испания)
|3015
|11 (11)
|Эмма Радукану (Великобритания)
|2952
|13 (13)
|Дарья Касаткина (Россия)
|2645
|21 (22)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|2045
|26 (31)
|Петра Квитова (Чехия)
|1795
|30 (28)
|Екатерина Александрова (Россия)
|1706
|47 (47)
|Людмила Самсонова (Россия)
|1210
|55 (75)
|Каролин Гарсия (Франция)
|1105
|56 (64)
|Бьянка Андрееску (Канада)
|1092
|69 (69)
|Варвара Грачева (Россия)
|914
|78 (78)
|Анна Калинская (Россия)
|838
|79 (63)
|Катерина Синякова (Чехия)
|823
|82 (93)
|Донна Векич (Хорватия)
|795
|83 (83)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|792
|87 (87)
|Анастасия Потапова (Россия)
|776
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