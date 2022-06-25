Уимблдон. Расписание 1-го дня. Турнир начнут Джокович, Маррей, Алькарас, Жабер, Саккари, Радукану

опубликовал расписание первого игрового дня, 27 июня.

Матчи начнутся в 13:00 по Москве на всех кортах, кроме Центрального и Корта №1.

Центральный корт – начало в 15:30

(1) – Сун Ву Квон;

Элисон ван Эйтванк – (10);

– Джеймс Дакворт.

Корт №1 – начало в 15:00

Мирьям Бьорклунд – (3);

– (5);

(15) – .

Корт №2

(9) – ;

– (2);

(10) – ;

(5) – Зои Хайвс.

Полностью расписание здесь.

Теннисисты из России и Беларуси не допущены до соревнований. В ответ на это и лишили «Большой шлем» рейтинговых очков.

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