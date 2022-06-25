Уимблдон. Расписание 1-го дня. Турнир начнут Джокович, Маррей, Алькарас, Жабер, Саккари, Радукану

«Уимблдон» опубликовал расписание первого игрового дня, 27 июня.
Матчи начнутся в 13:00 по Москве на всех кортах, кроме Центрального и Корта №1.
Центральный корт – начало в 15:30
- Новак Джокович (1) – Сун Ву Квон;
- Элисон ван Эйтванк – Эмма Радукану (10);
- Энди Маррей – Джеймс Дакворт.
Корт №1 – начало в 15:00
- Мирьям Бьорклунд – Онс Жабер (3);
- Ян-Леннард Штруфф – Карлос Алькарас (5);
- Анжелик Кербер (15) – Кристина Младенович.
Корт №2
- Кэмерон Норри (9) – Пабло Андухар;
- Бернарда Пера – Анетт Контавейт (2);
- Янник Синнер (10) – Стэн Вавринка;
- Мария Саккари (5) – Зои Хайвс.
Полностью расписание здесь.
Теннисисты из России и Беларуси не допущены до соревнований. В ответ на это ATP и WTA лишили «Большой шлем» рейтинговых очков.