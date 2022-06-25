Уимблдон. Расписание 1-го дня. Турнир начнут Джокович, Маррей, Алькарас, Жабер, Саккари, Радукану

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«Уимблдон» опубликовал расписание первого игрового дня, 27 июня.

Матчи начнутся в 13:00 по Москве на всех кортах, кроме Центрального и Корта №1.

Центральный корт – начало в 15:30

Корт №1 – начало в 15:00

Корт №2

Полностью расписание здесь.

Теннисисты из России и Беларуси не допущены до соревнований. В ответ на это ATP и WTA лишили «Большой шлем» рейтинговых очков.

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