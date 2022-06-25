Саудовская Аравия обратилась в WTA с предложением провести турнир (The New York Times)

Саудовская Аравия обратилась в WTA с предложением провести турнир, возможно, итоговый, сообщает The New York Times. Ассоциация официально не рассматривала проведение турнира в этой стране.

Представитель WTA Эми Биндер подтвердила интерес Саудовской Аравии: «Как глобальная организация мы ценим запросы, поступающие из любой точки мира, и серьезно анализируем каждую возможность».

Намерение также Саудовской Аравии прокомментировал один из бывших членов Совета директоров WTA, говоривший на условиях анонимности, поскольку не может выступать от имени ассоциации. «Я думаю, что WTA проявляет вежливость, признавая интерес Саудовской Аравии, но считаю, что это не произойдет по целому ряду причин», – приводит его слова The New York Times.

Член Совета директоров и организатор турниров WTA в Линце и в Гамбурге Петер-Михаэль Райхель отметил, что некоторые в Совете против проведения женского турнира в королевстве по политическим соображениям.

Компания Райхеля участвовала в проведении выставочного турнира в Саудовской Аравии, он был одним из тех, кто лоббировал проведение в стране официального турнира. ATP недавно отклонила предложение Райхеля перенести в Саудовскую Аравию существующий турнир.

«Они думают, что раз мы не едем в Китай, то не можем поехать в Саудовскую Аравию. Я не хотел бы такого сравнения, потому что в случае с Китаем есть вполне конкретная ситуация с сексуальным насилием в отношение одного из наших игроков [Шуай Пэн], а Саудовская Аравия – это рынок, который открывается для женщин и пытается поддержать женщин, это хороший знак.

Но я в процессе переговоров с туром, не уверен, что мы сможем добиться результата в 2023 году, но в 2024-м – посмотрим», – сказал Райхель. Он отказался отвечать, пыталась ли Саудовская Аравия подать заявку на проведение итогового в этом году. Напомним, у WTA есть заговор с Шэньчжэнем, но ассоциация больше не проводит турниры в Китае из-за дела Шуай Пэн.

В 2018-м правозащитники были против матча Рафаэля Надаля и Новака Джоковича в Саудовской Аравии. В итоге он был отменен из-за травмы Надаля.

В 2019-м в стране прошел организованный Райхелем выставочный турнир, в котором участвовали в том числе Даниил Медведев, Стэн Вавринка и Джон Изнер.

В начале этого года сообщалось, что Энди Маррей отказался играть выставочный матч в Саудовской Аравии.

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