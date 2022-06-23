Вавринка – об обыгравшем его Надале: «Не знаю, как он себя чувствует, но по ощущениям это был обычный Рафа»

Швейцарец Стэн Вавринка прокомментировал игру после лечения стопы. Испанец обыграл трехкратного чемпиона «Больших шлемов» на выставочном турнире.

«Не знаю, как он себя чувствует, но по ощущениям это был обычный Рафа.

Он говорил, что ему лучше. И если он играет «Уимблдон», то значит, что готов побеждать в пятисетовом формате.

Рафа будет одним из фаворитов любого «Шлема» – если не главным фаворитом. В этом году он выиграл два «Шлема», проведя не очень много матчей во время подготовки. Он очень уверен в себе».

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