Уимблдон. Джокович и Алькарас попали в верхнюю четверть сетки, Надаль и Оже-Альяссим – в нижнюю

В Лондоне прошла жеребьевка мужского «Уимблдона». В этом году организаторы не допустили до участия игроков из России и Беларуси.

Действующий чемпион Новак Джокович (1) в первом круге сыграет с Сун Ву Квоном. В эту же четверть попал Карлос Алькарас (5) – он начнет турнир матчем с Яном-Леннардом Штруффом.

Двукратный чемпион Энди Маррей встретится с Джеймсом Даквортом, Стэн Вавринка – с Янником Синнером (10).

Во вторую четверть попали Каспер Рууд (3), который поборется с Альбертом Рамосом-Виноласом, и Хуберт Хуркач (7), соперником которого в первом круге станет Алехандро Давидович-Фокина.

В третьей четверти Стефанос Циципас (4) встретится с Александром Ритшардом (Q), а Маттео Берреттини (8) – с Кристианом Гарином.

В этой четверти Ник Кириос встретится с Полом Джаббом (WC), Диего Шварцман (12) – с Борной Чоричем.

Рафаэль Надаль (2) попал в нижнюю четверть и стартует матчем против Франсиско Серундоло. Вместе с ним в нижней части сетки расположился Феликс Оже-Альяссим (7), который сыграет с Максимом Кресси.

Полностью сетка здесь.

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