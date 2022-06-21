Осенью в Израиле пройдет новый турнир ATP 250

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В Израиле появится новый турнир ATP 250.

Он пройдет с 26 сентября по 2 октября на крытых кортах в Тель-Авиве. Ожидается, что призовой фонд составит около 1 миллиона долларов.

Ассоциация тенниса Израиля отметила, что пока ждет официального подтверждения от ATP.

На данный момент в календаре ATP на эти даты запланированы турнир в Софии и два турнира в Китае: в Чэнду и Чжухае. Ранее сообщалось, что ассоциация, вероятно, отменит турниры в Китае в качестве негласной поддержки позиции WTA по делу Шуай Пэн.

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