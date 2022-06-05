ATP планирует отменить турниры в Китае (Джон Вертхейм)

Теги ATP China Open Shanghai Rolex Masters Chengdu Open коронавирус Теннис

ATP отменит все турниры, которые должны были в этом году пройти в Китае, сообщает журналист Sports Illustrated Джон Вертхейм.

По его словам, ATP негласно поддержит позицию WTA в отношении турниров в Китае из-за дела Шуай Пэн. Но официально они сошлются на «трудности с коронавирусными ограничениями». 

Таким образом, вероятно, отменят:

  • Чэнду (должен был начаться 26 сентября);
  • Чжухай (26 сентября);
  • Пекин (3 октября);
  • «Мастерс» в Шанхае (9 октября).

Напомним, турниры в этом регионе не проводятся с 2019 года.

Женский теннис все же уходит из Китая из-за Шуай Пэн. Сколько денег они потеряют и что теперь будет? (Спойлер: никто не знает)

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные