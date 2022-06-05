ATP планирует отменить турниры в Китае (Джон Вертхейм)

ATP отменит все турниры, которые должны были в этом году пройти в Китае, сообщает журналист Sports Illustrated Джон Вертхейм.

По его словам, ATP негласно поддержит позицию WTA в отношении турниров в Китае из-за дела Шуай Пэн. Но официально они сошлются на «трудности с коронавирусными ограничениями».

Таким образом, вероятно, отменят:

Чэнду (должен был начаться 26 сентября);

Чжухай (26 сентября);

Пекин (3 октября);

«Мастерс» в Шанхае (9 октября).

Напомним, турниры в этом регионе не проводятся с 2019 года.

Женский теннис все же уходит из Китая из-за Шуай Пэн. Сколько денег они потеряют и что теперь будет? (Спойлер: никто не знает)

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