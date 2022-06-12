Тони Надаль: «Рафаэль хочет играть «Уимблдон». Он планирует с понедельника начать тренировки на траве»

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Бывший тренер и дядя Рафаэля Надаля рассказал, что он планирует выступить на «Уимблдоне». После «Ролан Гаррос» Надаль начал лечение левой стопы.

«Да, Рафаэль хочет играть «Уимблдон». Он планирует с понедельника начать тренировки на траве на Мальорке.

Когда мы вчера разговаривали, он сказал, что дела идут намного лучше. Он хочет тренироваться. И если будет даже крошечный шанс, он сыграет на «Уимблдоне», – сказал Тони Надаль

Надаль был готов поменять 14-й «Ролан Гаррос» на новую стопу. Неизлечимая травма мешает ему даже в жизни, но он все равно не уходит

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