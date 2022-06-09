Тони Надаль о том, поедет ли Рафа на «Уимблдон»: «Думаю, что он сыграет и что лечение идет хорошо»

Бывший тренер и дядя прокомментировал перспективы его участия в . Сейчас Надаль лечит стопу.

«Я думаю, что он сыграет и что лечение идет хорошо.

Сейчас он хочет насладиться хорошим спортивным периодом, который привел его к победам на двух турнирах «Большого шлема». Ему пришлось преодолеть много трудностей. И он по-прежнему здесь, несмотря на свои огромные успехи.

С 2005-го он играет с постоянной болью. Иногда он даже не мог закончить тренировку», – сказал .

Надаль был готов поменять 14-й «Ролан Гаррос» на новую стопу. Неизлечимая травма мешает ему даже в жизни, но он все равно не уходит

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