Тони Надаль о том, поедет ли Рафа на «Уимблдон»: «Думаю, что он сыграет и что лечение идет хорошо»

Бывший тренер и дядя Рафаэля Надаля прокомментировал перспективы его участия в «Уимблдоне». Сейчас Надаль лечит стопу.
«Я думаю, что он сыграет и что лечение идет хорошо.
Сейчас он хочет насладиться хорошим спортивным периодом, который привел его к победам на двух турнирах «Большого шлема». Ему пришлось преодолеть много трудностей. И он по-прежнему здесь, несмотря на свои огромные успехи.
С 2005-го он играет с постоянной болью. Иногда он даже не мог закончить тренировку», – сказал Тони Надаль.
Надаль был готов поменять 14-й «Ролан Гаррос» на новую стопу. Неизлечимая травма мешает ему даже в жизни, но он все равно не уходит
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