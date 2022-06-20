Бублик о ветре в Истбурне: «Пусть они поставят крышу, чтобы мы могли играть как мужчины»

прокомментировал условия в Истбурне после победы над (5:7, 7:6, 6:0). По ходу матча он жаловался на ветер и сказал судье: «Пусть они поставят крышу, чтобы мы могли играть как мужчины».

– Играть в теннис в таких условиях непросто. По-моему, ни я, ни Фрэнсис не показали свою лучшую игру. Но мы боролись, и в итоге мне повезло победить.

Ветер то поднимался, то затихал, нужно было адаптироваться на подаче. Играть непросто, но это теннис. Может быть, в следующем году построят крышу и таких проблем не будет.

– Это же турнир на открытых кортах.

– Было бы лучше на крытых. Кондиционер, никакого ветра. Всем бы это понравилось.

– Но вообще вам нравится играть на траве?

– Нравится. Не нужно очень много бегать, так что не так сильно устаешь. Это не грунт. Кроме грунта мне все нравится.

– Вы какой-то капризный. Не любите грунт, не любите ветер на траве. А что любите?

– Лежать в кровати. Я бы с радостью просто лежал в кровати, наслаждался видом из окна. Но приходится работать.

(Обращается к трибунам). Ребят, вы же такие же? Никто не любит ходить на работу.

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