Хуркач выиграл первые пять финалов на уровне ATP

12-я ракетка мира Хуберт Хуркач в финале турнира в Галле обыграл №1 Даниила Медведева – 6:1, 6:4.
Поляк пятый раз играл решающий матч на уровне ATP и одержал пятую победу. Ранее он побеждал:
- Бенуа Пэра в Уинстон-Сейлеме в 2019-м;
- Себастьяна Корду в Делрей-Бич-2021;
- Янника Синнера в Майами-2021;
- Пабло Каррено-Бусту в Меце-2021.
Он стал седьмым игроком в Открытой эре, выигравшим пять первых финалов на уровне ATP. Ранее это сделали:
- Андрей Медведев;
- Томас Энквист;
- Сьенг Шалькен;
- Эрнест Гулбис;
- Мартин Клижан;
- Карлос Алькарас.
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