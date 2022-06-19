Хуркач выиграл первые пять финалов на уровне ATP

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12-я ракетка мира Хуберт Хуркач в финале турнира в Галле обыграл №1 Даниила Медведева – 6:1, 6:4.

Поляк пятый раз играл решающий матч на уровне ATP и одержал пятую победу. Ранее он побеждал:

Он стал седьмым игроком в Открытой эре, выигравшим пять первых финалов на уровне ATP. Ранее это сделали:

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