Краинович о выходе в финал в Лондоне: «Я не люблю играть на траве. Но, может, теперь все изменится, и мне понравится!»

прокомментировал выход в финал в Queen’s Club. Сегодня он обыграл двукратного чемпиона Марина Чилича.

На этом турнире он одержал первую в карьере победу в основной сетке травяного турнира уровня . Ранее у него было четыре поражения (все уимблдонские).

«Если честно, я не люблю играть на траве, и каждый год мне как-то удается пропустить эти турниры. Я приезжаю на «Уимблдон» и проигрываю в первом круге последние лет 10... Может, теперь все изменится, и мне понравится!

Просто не могу поверить, что я в этом финале – это мечта».

В 2010-м, 2012-м и 2017-м серб вылетел с в первом круге квалификации, в 2014-м – во втором, в 2015-м и последние три раза – в первом круге основы.

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