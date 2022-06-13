Риттнер назвала Берреттини фаворитом «Уимблдона»: «Он впечатляюще вернулся после трехмесячного перерыва»

Глава Федерации тенниса Германии и директор турнира в Берлине Барбара Риттнер прокомментировала травму Александра Зверева.

«У меня было ощущение, что, если бы Саша выиграл второй сет, он бы победил Надаля в четырех сетах. Он был невероятно хорош физически и психологически и раз за разом выигрывал ключевые розыгрыши.

Он доминировал в этом матче. Прежде он никогда не был так близок к победе на турнире «Большого шлема». Мы же видели, каким безальтернативным был финал».

Также она назвала фаворитов мужского «Уимблдона».

«Мне приходит в голову Берреттини, который в прошлом году уже был в финале. Он впечатляюще вернулся после трехмесячного перерыва.

Если Рафа сыграет, то тоже будет одним из фаворитов. В противном случае фаворитом будет Джокович, особенно учитывая отсутствие российских теннисистов».

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